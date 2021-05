Enhedslistens politiske ordfører stiller op i Østjylland

Når der næste gang er folketingsvalg bliver det for første gang nogensinde med Enhedslistens politiske ordfører på stemmesedlen i Østjylland.

Det står klart, efter Mai Villadsen mandag har meddelt, at hun stiller op i det østjyske.

- Jeg er stolt over, at vi i Enhedslisten for første gang nogensinde opstiller den politiske ordfører i Jylland. Det er meget vigtigt for mig, at sende et klart signal om, at vi er et parti for almindelige mennesker uanset om de bor på stenbroen, i midtbyen eller ved gadekæret, udtaler Mai Villadsen i en pressemeddelelse.