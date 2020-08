Enhedslisten vil gøre mundbind gratis for borgere med få penge

Enhedslisten vil gøre mundbind gratis til borgere med få penge, efter at Sundhedsstyrelsen har anbefalet brugen af dem ved trængsel i kollektiv trafik. Det skriver DR.

Forslaget skal sikre, at lavindkomstgrupper i Danmark også har råd til at tage kollektiv trafik efter de nye anbefalinger.

Det oplyser Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til DR.

Helt konkret ønsker partiet at gøre mundbind gratis for blandt andet pensionister, førtidspensionister, studerende og personer på integrationsydelse.

Det skal ske ved at give disse grupper en engangsbevilling, så de kan hente masker gratis på apoteket, siger Peder Hvelplund.

Enhedslisten har tidligere selv foreslået et krav om at bære mundbind i den kollektive trafik, og er derfor ikke modstander af den nye anbefaling.

- Vi skal bære masker, fordi vi gerne vil inkludere de sårbare i den kollektive trafik. I den sammenhæng må vi ikke ekskludere en anden gruppe ved at lade dem betale for dyre mundbind, siger Enhedslistens ordfører til DR.

Ligesom Enhedslisten kan SF også se, at den nye anbefaling kan blive en økonomisk udfordring for visse samfundsgrupper.

Det siger partiets sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun fortæller til DR, at partiet endnu ikke har lagt sig fast på, om mundbind skal være gratis, eller om visse borgere skal have et tilskud til at købe dem.

Ifølge sundhedsordføreren har SF flere gange rejst problemstillingen over for sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Men spørger man Socialdemokratiet, så kan de ikke se det problem, som Enhedslisten og SF tegner.

Det siger Rasmus Horn Langhoff, der er Socialdemokratiets sundhedsordfører, til DR.

Ifølge ham kommer den nye maskeanbefaling ikke til at ramme folk hårdt udgiftsmæssigt.

Han understreger, at regeringen vil holde øje med, om der opstår tilfælde af borgere, der ikke har råd til at købe mundbind.

Især hvis den stigende efterspørgsel på dem resulterer i højere priser, som man så det med håndsprit for nogle måneder siden.