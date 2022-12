Energiselskaber advarer: Forbered jer på strømafbrydelser

Det lyder som et scenarie fra en dommedagsfilm, men risikoen for et såkaldt brownout - en kontrolleret strømafbrydelse - er en reel risiko denne vinter.

Derfor opfordrer Verdo til, at man tager sine forholdsregler, for det kan få store konsekvenser, hvis strømmen går i op til to timer i større områder. Det siger Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning ved Verdo.

- Det er ganske omfattende, og derfor er vi også nødt til at understrege vigtigheden af, at man bør tage brownouts alvorligt, selvom det måske kan være svært at forestille sig, at det kommer til at ske, siger chefen i en pressemeddelelse.



Det er nemlig ikke kun strømmen, der forsvinder under en brownout, det påvirker også vand og varme.

- Det er især vigtigt, at man er opmærksom på, at det også påvirker den øvrige vand- og varmeforsyning. Det kan påvirke en landmand, der har brug for vand til sine dyr eller en lægepraksis, men det gælder også almindelige borgere, der bør overveje, om der er brug for at forberede sig, så man ikke ender i en kritisk situation, siger Peter Nordahn.

Alt går i stå

Et brownout vil faktisk ramme alt, hvad man kan forestille sig, og samfundet vil reelt gå i stå i de timer, strømmen er afbrudt.

Det gælder alt fra lys i boliger og på kontorer til dankortautomater, lyskryds, toge, hele mobilnettet, produktionen på virksomhederne, køkkener, akvarier, gartnerier, landbrug og ikke mindst børnehaver, plejehjem og sygehuse, hvor der dog for sygehusenes vedkommende allerede er lavet nødplaner.



For at minimere konsekvenserne ved brownouts, arbejder Verdo på at etablere et særligt nødberedskab, der kan opretholde vandforsyningen under en brownout. Dette ventes dog først at være klar i 2023.



Verdo oplyser, at man kan tilmelde sig en SMS-service hos sit netselskab, så man modtager et varsel 24 timer før et brownout. Så kan man eksempelvis tappe vand, inden en eventuel afbrydelse.

Verdo påpeger, at risikoen for brownout er lille.