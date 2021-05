Energiselskab giver million-støtte til trængte foreninger

- Da der var VM i fodbold sidste gang, havde vi storskærm i hallen, hvor vi også havde et arrangement, fortæller Anja Andersen.

Det seneste år har den slags arrangementer, dog været nærmest ikke eksisterende, fortæller formanden:

- Det har været ret tamt, vil jeg sige.

Støtter med millionbeløb

Udover hjælpepakker fra staten, er der nu endnu en hjælpende hånd på vej til trængte foreninger.

Energiselskabet OK har nemlig valgt at støtte 2.100 foreninger med det, de kalder et betydeligt millionbeløb.

- Vi mener, at vi kan være med til at få børn, unge og voksne tilbage i de aktive fællesskaber, der er ude i de lokale idrætsforeninger, og der skal økonomien ikke være en hindring, hvis vi kan være med til at yde en indsats der, siger Anders Knudsen, markedsdirektør i OK.