Energikrise sender ny slags fup-sms i omløb

"Din strøm bliver lukket i morgen."

Sådan lyder truslen i en ny slags sms i omløb, som svindlere har fundet på at narre folk med. Og de udnytter en ny krise.

Situationen med de høje energipriser udnyttes nemlig til at bilde folk ind, at de mangler at betale el-regningen. Men det kan gøres hurtigt via et link i sms'en, og så sidder man i saksen.

Det fremgår af flere Facebook-tråde, hvor borgere har lagt billeder ind af modtagede sms'er.