Endelig: Famøs havørn fanget med frottélagen

Nu jubler han over, at det endelig er sket:

- Jeg er glad for, at det her fik en lykkelig udgang – for ejerne men især for fuglens skyld, siger han.

Sådan gik det til

Han kan dog ikke tage æren af fangsten

Det var en landmand fra Ringkøbing, der havde spottet den eftersøgte rovfugl, og han tog straks kontakt til formanden for Dansk Falkejagt Klub, Mona Lykke.

Formanden fik guidet landmanden, der sammen med en ven kastede sig ud i at fange ørnen.