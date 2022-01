En ud af ti østjyske kommuner sorterer skrald i ti kategorier

- Vi har også nogle faciliteter i form af et sorteringsanlæg, og så har vi et forbehandlingsanlæg til at modtage vores madaffald.

- Det har gjort, at vi har været klar på et tidligere tidspunkt end de fleste andre kommuner, siger sektionsleder for Affald & Genbrug i Randers Kommune, Allan Asp Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ændringer på vej

I Randers Kommune grovsorterer borgerne deres affald i fire forskellige kategorier.

Derefter, når affaldet ankommer til kommunens affaldsterminal, sorterer specialmedarbejdere affaldet yderligere, sådan at affaldet samlet set bliver sorteret i ti kategorier.