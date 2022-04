En tredjedel af alle lønmodtagere er over 50 år

Generelt tager det ifølge analysen længere tid for ledige over især 60 år at komme tilbage i job, end det tager for yngre ledige.

For alle aldersgrupper har det gennemsnitlige dagpengeforløb en varighed på 31 uger. I gennemsnit er varigheden lavest blandt yngre, mens den er længst blandt de ældre.

Eksempelvis er den gennemsnitlige varighed for 30-34-årige 29 uger, mens den for 60-64-årige er 41 uger.

Ikke sværere for folk i 50'erne

Selv om det generelt tager længere tid for ældre aldersgrupper at komme i nyt arbejde, så mener Steen Nielsen ikke, at de har det meget sværere, eller at det kan være en forklaring på tallene.

- Folk i 50'erne har ikke sværere ved at finde arbejde end de yngre aldersgrupper.

- For de 60-64-årige er den gennemsnitlige dagpengeperiode lidt længere end for de yngre, men her kan det spille en rolle, at nogle måske vælger dagpengene, til de kan gå på efterløn, siger Steen Nielsen.