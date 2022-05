En tør, hvid bolle med tandsmør: Hvorfor gider vi blive ved med at spise dem?

Hun fortæller, at det i sidste ende handler om traditioner og at føre dem videre til næste generation.

- Stort set alle vores traditioner handler om at spise noget særligt. Fastelavnsboller, and til mortensaften, flæskesteg og rødkål til jul og som i dag - varme hveder aftenen før store bededag. Ved at spise det bevarer vi traditionen. Vi markerer vores historie og kulturarv, så vi er faktisk nødt til at spise det, siger Bettina Buhl.