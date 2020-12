En grå dyne af skyer vil blokere for solen i weekenden

Danmark vil i weekenden være dækket af en grå dyne af skyer, som indimellem kan være med regn eller slud.



Sådan lyder den kedelige melding fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner tidligt fredag morgen.

- Her op til weekenden er det ikke solen, jeg vil fokusere på. Vi kan til gengæld glæde os over, at alle dem, der sidder hjemme ved computeren, ikke får genskær i skærmen, siger meteorologen.

Hun fortæller videre, at hele landet fredag vil være dækket af et tykt lag af skyer dagen igennem. Der kan også komme lidt nedbør, enten som regn eller slud.