En Flæskesteg til under 15 kroner: - Det sender et meget uheldigt signal

I Rema 1000 kan man for eksempel lige nu få en flæskesteg for blot 4,95 per halve kilo, og flere dyreværns-organisationer frygter, at det går ud over dyrevelfærden.

- Står man der og skal vælge imellem en flæskesteg til 200 kroner og en til 10 eller 20 kroner, så skal man virkelig være beslutsom for at vælge den, som koster 200 kroner, siger direktøren for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Så det presser jo de forbrugere, der måske gerne ville købe økologisk eller frilands flæskesteg, men som i stedet bliver fristet af denne her meget lave pris. Og det kan have en negativ effekt på de produktioner, der i dag har god dyrevelfærd.

Supermarkedet betaler regningen

I Rema 1000 er julestegen med den lave pris i høj kurs hos kunderne. Og Rema 1000 mener ikke, at det rammer dyrene i sidste ende.

- Hvis vi satte prisen op til det firedobbelte i morgen, så ville grisen ikke få det bedre af den grund. Det er os, der tager det her tab på os for at give kunderne nogle rigtig gode tilbud, og så får landmændene den pris, de altid har fået, siger kommunikationschef for Rema 1000, Jonas Schrøder, til TV2 ØSTJYLLAND.