Emmas usædvanlige valg: Eneste kvinde i sin klasse

Fællesskabsfølelse

For at bidrage til udviklingen var Emma Hill i sidste uge med projektet Boss Ladies på Aarhus Tech, for at give kvinderne på uddannelsen et socialt netværk, de kan være med i.

Projektet Boss Ladies arbejder på, at få flere kvinder ind i blandt andet byggebranchen og skabe et fællesskab for kvinderne.

Mandag besøgte projektet Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten og Tradium i Randers.



- Ved at indgå i et fællesskab, øger vi kvindernes trivsel og derigennem, kan det være med til at fastholde dem på deres uddannelse, siger Maria Brix, som er projektleder hos Boss Ladies og fortsætter:

- Trivsel og uddannelse går hånd i hånd, og vi ved, at det gør en verden til forskel at indgå i et fælleskab med andre kvinder, hvis man sidder og er alene kvinde i en klasse.

Svært at fastholde kvinderne

Men første udfordring er at åbne kvinders øjne for, at døren ind til skurvognen er åben for alle. Også kvinder. Problemet begynder i folkeskolen.

- Mange af vores kvinder i Boss Ladies fortæller, hvordan de har oplevet kønnet vejledning i folkeskolen, hvordan en studievejleder har sagt, at man ikke skal spilde deres gode karakterer på en erhvervsuddannelse og det kan være svært at gå mod strømmen, når veninderne vælger en gymnasial uddannelse, siger Maria Brix.

Og hvis man som kvinde overvejer at gå ind i byggebranchen, så har Emma Hill en opfordring.

- De skal gøre det. Forhåbentlig kan vi lokke flere kvinder ind på markedet, og der er plads til dem, og der er også brug for dem.