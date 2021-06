EM-kampen genoptages: Christian Eriksen er stabil efter kollaps og hjertemassage

Over højttalerne blev de bedt om at blive siddende, mens det blev afgjort, hvad der skulle ske med kampen.

I minutterne efter den uhyggelige episode kunne man se Simon Kjær trøste Christian Eriksens kone, Sabrina.

Christian Eriksen stabil

Lørdag klokken 19.25 oplyste stadionspeakeren, at Christian Eriksen var kørt på hospitalet, og at kampen fortsat er suspenderet. Lidt senere oplyste UEFA, at Christian Eriksen var "stabiliseret" efter at have fået hjertemassage.