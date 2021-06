EM-jubel over hele landet: Politiet melder om støjklager og få anholdelser

Politiet har i løbet af natten modtaget mange anmeldelser om musik til ulempe, men ellers har der været "god stemning", fortæller han.

Både nede omkring åen i den centrale del af Aarhus, i Storegade i Randers og omkring beværtningerne i Grenaa og Ebeltoft har det danske landsholds avancement til kvartfinalen ved EM kunnet mærkes.

I Viborg er en enkelt person blevet sigtet for at have antændt noget fyrværkeri, men ellers melder både Midt- og Vestjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi om god ro og orden.