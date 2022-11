Elpriser rasler ned lige nu

En gennemsnitlig familie, der bor i et parcelhus og består af to voksne og to børn, måtte i august ifølge Danske Banks beregning betale cirka 1900 kroner for el. I oktober kunne familien nøjes med at betale omkring 900 kroner.

Prisniveauet i oktober nærmer sig det niveau, som prægede energimarkedet sidste efterår. Og primært to faktorer er skyld i de lavere elpriser, forklarer chefkonsulent Kristian Rune Poulsen fra Green Power Denmark.

- Gaspriserne er nærmest kollapset, fordi det er lykkedes at fylde Europas gaslagre op. Dermed kan de kraftværker, der kører på gas og producerer el, købe gassen billigt, siger han til Ritzau.

- En anden væsentlig årsag er efterårsvejret. Blæsevejr har hjulpet med at få elpriserne ned. Det samme har regnvejret i Norge, hvor magasinerne i vandkraftværkerne er ved at blive fyldt op efter en lang tørkeperiode.