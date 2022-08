Ellemann: Nu er vi to super kvalificerede kandidater

Jakob Ellemann-Jensen (V), valgt i Østjyllands Storkreds, har mandag fået en konkurrent i blå blok i kampen om statsministerposten.

- Nu er vi to super kvalificerede statsministerkandidater. Det, tror jeg, er meget godt, siger V-formanden på et pressemøde.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, meddelte tidligere mandag, at han er statsministerkandidat ved det kommende folketingsvalg.

De to er ikke enige i, hvem der skal lede forhandlingerne i den borgerlige lejr, hvis de blå sidder med et flertal efter et valg.

Det er det normale

Søren Pape Poulsen gentog mandag et synspunkt, som han også luftede i et interview for et halvt år siden: At den af de borgerlige kandidater, der kan samle flest mandater bag sig, må lede forhandlingerne.

- Det største parti har serveretten, siger Jakob Ellemann-Jensen (V) og henviser til, at det er det normale.