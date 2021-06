Ellemann lægger op til reformer fra talerstolen i Sabro

Spørgsmålet er så om partierne kan mødes om reformer - eller om de store reformplaner mere er opvarmning til et valg i efteråret.

- Hvis regeringen mener det alvorligt. Hvis de rent faktisk vil hæve ambitionerne og kigge længere frem end næste folketingsvalg. Så er Venstre klar, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I talen opstiller han tre "afgørende kampe", som Danmark skal vindes, hvis Danmark fortsat skal være et "frit, rigt og trygt land".

Udover at få flere ud på arbejdsmarkedet og skabe vækst, så er det for det andet at sikre et Danmark, "der er åbent for verden". Det betyder ifølge Ellemann blandt andet, at der skal være adgang til Danmark for arbejdskraft ude fra.

Ellemann vil også kæmpe for et "friere Danmark". V-formanden kritiserer S-regeringen for "centralisering, magtfuldkommenhed og ensretning" under coronakrisen med henvisning til blandt andet forslag om øget overvågning, opholdsforbud og skattestigninger.

/ritzau/