Ellemann-Jensen: Venstre vil bevare regionerne

Venstre vil bevare de fem regioner i Danmark. Men partiet vil fortsat have en reform af det danske sundhedsvæsen.

Sådan lyder det lørdag i et Facebook-opslag fra V-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Kovending fra valgløfte

Dermed melder han for første gang klart ud i debatten om regionsrådene, som Venstre sidste år gik til valg på at nedlægge under daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Venstre ønsker fortsat en reform af sundhedsvæsenet, og det haster med at komme i gang. For problemerne er ikke forsvundet, blot fordi der er kommet en ny regering eller på grund af coronakrisen.

- På nogle områder er problemerne faktisk forværret – eksempelvis ser vi nu igen voksende ventelister og bekymrende tegn på forsinket diagnose og behandling af kræft under coronaen, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Sammen mod nedlægning

Den daværende VLAK-regering præsenterede i januar sidste år et udspil til en sundhedsreform. Heri indgik blandt andet elementet med at nedlægge de fem regioner i Danmark.

Alle fem regionsrådsformænd gik dengang sammen i en fælles front mod en nedlægning.

- Med Løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre, der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne, og det vil jeg gerne advare imod, meddelte Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, dengang i en kommentar til planen om at nedlægge regionerne.

Ikke venstres idé

Lars Løkke Rasmussen måtte imidlertid gå af efter folketingsvalget 5. juni sidste år. Lukningen af regionsrådene blev skrottet med ankomsten af S-regeringen.

Senere fortalte Lars Løkke Rasmussen, at det på ingen måde havde været Venstres idé at lukke regionerne blandt de daværende regeringspartier.

Han måtte for et år siden gå af som Venstres formand. I september sidste år blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som formand.

Siden har offentligheden ventet på, hvordan Venstre stillede sig til en eventuel lukning af regionerne.

Lyttet til bagland

Jakob Ellemann-Jensen fortæller i sit Facebook-opslag, at han har lyttet til baglandet i sit parti.

- Venstre mener stadig, at der er behov for større sammenhæng og mere nærhed i vores fælles sundhedsvæsen.

- Derfor er der også stadig behov for for eksempel nye, moderne sundhedshuse, flere praktiserende læger, styrkede patientrettigheder, sundhedsfællesskaber, en ny kvalitetsplan, mere personale og flere akutberedskaber rundt i Danmark.

- Og vi har også fortsat en politisk ambition om at nedbringe udgifterne til administration og i stedet bruge pengene på patienterne.

- Til gengæld ønsker Venstre ikke, at regionerne nedlægges. Vi er parate til og ønsker i samarbejde med et flertal i Folketinget at gennemføre en reform af sundhedsvæsenet, hvor regionerne fortsat består, skriver V-formanden.

Venstre oplyser, at Jakob Ellemann-Jensen lørdag ikke har mulighed for at stille op til interview om sagen.