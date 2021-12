Elever skal undervises i Muhammed-krisen

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, siger fra Folketingets talerstol, at motivationen for at stemme for forslaget blandt andet er, at det skal legitimere læreres undervisning i Muhammedkrisen. Også selv om nogle kolleger skulle være imod.

- Undervisning skal foregå på en måde, som gør vores elever klogere, og ikke for at skabe splittelse. Det er derfor naturligvis hverken et mål om at chikanere eller træde på religiøse følelser eller at krænke nogen, siger Hønge.