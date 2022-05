Elever skal testes i god opførsel - men kørerlærere bifalder ikke forslag

Og det er ikke i teorilokalet, der bliver rettet op på det, lyder fortæller Kenneth Westergaard fra Randers, ejer af Kenneth W's Køreskole og kørelærer i ti år.

- Det er rigtig svært at få dem præget så meget i teorilokalet. Det er ikke på de otte-ti uger, man foretager den ændring. Det er en del af opdragelsen, siger han.

Bedemænd kan ikke passe deres arbejde

Ministeren ønsker, at det bliver en del af den nye køreuddannelse, der skal være klar 1. januar 2024.

- Desværre har vi set den dårlige opførsel snige sig ind i trafikken. Vi har set eksempler på bedemænd, der ikke kan passe deres arbejde, fordi de chikaneres af andre bilister. Vi har set chikanekørsel, vanvidskørsel og andre ting.

- Vi står over for at skulle lave en ny køreuddannelse. En del af den uddannelse bliver - ud over at man ved, hvornår man skal stoppe for bestemte typer af skilte, og kender almindelige trafikregler - et fokus på, hvordan man opfører sig i trafikken, siger hun.

Men sådan er det allerede, slår de to kørelærere fast. For det giver nemlig god mening med fokus på god opførsel - bare ikke som en del af prøven, lyder det.

- Rent fagligt ville jeg mene, at det er spild af tid at lægge det ind i testen. Det er fint at kende reglerne, men jeg tror, de fleste ved, at man ikke skal gestikulere truende mod andre. Her er et spørgsmål om højrevigepligt mere relevant, siger Thomas Bøttern.

Venstre: Fantastisk god melding

Hos Venstre er transportordfører Kristian Pihl Lorentzen dog helt med på ministerens forslag - han kalder det "en fantastisk god melding".

Pihl Lorentzen er selv medforfatter til bogen "Stop trafikal egoisme", som omhandler netop vejvrede og dårlig trafikal opførsel.

- Der er behov for at sætte ind over for det, og derfor er det højst relevant.

- Jeg tror, at langt de fleste unge køreskoleelever godt kan se fornuft i det her. Specielt, hvis det også bliver et af temaerne i den prøve, man skal op i, siger han.