El-prisen mere end fordoblet i 2022

Det var over dobbelt så dyrt at købe strøm i 2022 i forhold til 2021.

Den gennemsnitlige markedspris for en kilowatt-time strøm lå således sidste år på 1,6 kroner før moms.

Det skriver Finans på baggrund af tal fra elbørsen Nord Pool.

I 2021 var gennemsnitsprisen 0,65 kroner per kilowatt-time, hvilket i forvejen var en markant stigning i forhold til de forudgående år.

I 2020 lå den på 0,2 kroner, og i 2019 var gennemsnitsprisen 0,29.

9000 kroner for en husstand

For en husstand med et almindeligt elforbrug på 4500 kilowatt-timer om året svarer det til, at man sidste år brugte 7200 kroner på selve strømmen. Oveni kommer så moms, hvilket bringer prisen op på 9000 kroner.

Derudover skulle der også betales elafgift til staten samt afgift til leverandøren for at få transporteret strømmen ud til sine stikkontakter.

Det er især krigen i Ukraine, der fik prisen for el - og energipriserne generelt - til at skyde i vejret sidste år. I august toppede prisen for strøm på cirka 3,4 kroner per kilowatt-time.

I 2023 kan vi i Danmark glæde os over, at vi til at starte med slipper for at betale elafgift til staten.

Den er således blevet fjernet i årets første seks måneder som led i en hjælpepakke, der blev lavet i efteråret på grund af de stigende priser flere steder i samfundet.

Det vil for en husstand med et almindeligt forbrug føre til en besparelse på lidt over 2000 kroner på elregningen.

Markedsprisen for strøm har også været mindre i starten af januar, end den var sidste år. I uge 1 kostede en kilowatt-time 0,74 kroner. Sidste år i uge 1 kostede den 1,00 krone.

Generelt har det indtil videre milde vintervejr gjort, at energipriserne ikke har været så høje som frygtet.