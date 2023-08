Ekspert med opråb - livsfarlig svamp er overalt i Danmark

Den smager fint, den ser uskyldig ud, og den findes overalt i Østjylland og resten af Danmark. Men den er livsfarlig. Grøn fluesvamp er lige nu hovedmistænkt som årsag til tre personers dødsfald i en opsigtsvækkende drabssag i Australien. Sagen handler om Erin Patterson, der forrige lørdag serverede familiemiddag for sine tidligere svigerforældre og to af svigerforældrenes venner. Efterfølgende er tre gæster ud af fire omkommet. Dødsårsag: Gift fra verdens farligste svamp, grøn fluesvamp. 48-årige Erin Patterson fastholder sin uskyld, mens australsk politi mistænker hende for at have serveret med den dødeligt giftige fluesvamp for sine gæster.

I Australien er svampen indført, mens den er hjemmehørende i Europa og i Danmark, hvor den er meget udbredt i skove og tæt på løvtræer.

Til venstre ses en giftig grøn fluesvamp. Den kan forveksles med en græsgrøn skørhat, der kan spises.

Faktisk er der rigtig mange af dem lige nu, fortæller naturekspert Morten D.D. Hansen. Han opfordrer svampeplukkere til at være yderst forsigtige, når de farer rundt i skovene efter svampe. - Man ser mange af dem lige nu. Det er et rigtig godt svampeår. Folk fiser rundt i håbet om at kunne høste et eller andet autentisk, som de kan æde. Det kan man også se i alle mulige grupper på Facebook, siger han. Dødeligt giftig og udbredt Svampen er den giftigste i verden. Men det kan man ikke se. Svampen behøver ikke være grøn - på trods af navnet, den smager fint og findes i store tal i Danmark. - Man skal være forsigtig. Når man først har spist den, så er det for sent. Symptomerne kommer så sent, siger Morten D.D. Hansen.

Grøn fluesvamp er mindre opsigtsvækkende end rød fluesvamp. Men den er verdens giftigste svamp Foto: Ole Gabrielsen/Ritzau Scanpix

I sagen fra Australien fik de tre omkomne symptomer som diarré, mavesmerter, svimmelhed og opkast efter familiemiddagen. Men efter et par dage begyndte de alle tre at få det bedre. Men det var et falsk håb, for herefter blev de ramt af leversvigt med døden til følge. Et klassisk sygdomsbillede efter at have indtaget gift fra grøn fluesvamp. - Den er røvgiftig og livsfarlig, siger Morten D.D. Hansen.

Erin Patterson siger, at hun holdt af sine tidligere svigerforældre. Foto: Sky News Australia/TV 2