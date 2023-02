Ekspert kalder det for et kæmpe problem – men Kühnau siger, det er helt naturligt

Samtidig viser Region Midtjyllands seneste opgørelse, at de mangler 361 sygeplejersker, ligesom Dansk Sygeplejeråd peger på, at Danmark i det hele taget mangler 5.000.

Samtidig peger han på, at Danmark og regionerne målrettet arbejder på at rekruttere udenlandsk personale, der udfylder hullet efter de danskere, der tager til udlandet.

- Jeg synes helt grundlæggende, at det er fornuftigt, at der er en udveksling af medarbejdere indenfor sundhedsvæsnet på tværs af lande. Det er med til at gøre vores sundhedspersoner dygtigere, siger han.

Formand for Danske Regioner og Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), ser dog ikke noget problem i, at mange hopper på færgen eller flyet til Norge.

- Vi får et offentligt sygehusvæsen, der er ved at bryde sammen. Det går først og fremmest ud over patienterne, men det går jo også ud over det personale, der er tilbage. De er trætte og udslidte, siger Jes Søgaard.

Ifølge Jes Søgaard har regionerne forsømt området, og han tror, det bliver rigtig svært at få vendt udviklingen. Lykkes det ikke at vende allerede i foråret, er fremtiden dyster.

Hans påstand er, at man ved at give sygeplejerskerne omkring 5-6.000 kroner ekstra i lønposen om måneden, kan være med til at sætte en prop i.

Regeringen og regionerne forhandler lige nu om en akutpakke til sygehusvæsenet, og her har netop personalemanglen et stort fokus. Det fortæller sundhedsministeren.

- Der handler det både om at sikre, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere til sygehusene, men det handler også om, at vi sikrer, at det dygtige udenlandske personale ikke står på en venteliste, men får mulighed for at komme ind og give en hånd med, siger Sophie Løhde (V).

Sundhedsministeriet oplyser, at der med akutplanen udmøntes to milliarder kroner over de næste to år til tiltag målrettet både medarbejderne og organiseringen af patientbehandlingen.