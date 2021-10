Ekspert: Fordobling af økologiske landbrugsarealer er en udfordring

- Vi har altså en udfordring, der handler om, hvordan vi får håndteret en stigende global efterspørgsel, samtidig med at vi skal løse de her problemer, siger Jørgen E. Olesen og fortsætter:

- Det er svært for mig at se, at vi kan løse det ved at skifte til en produktion, der producerer mindre, siger han.

I landbrugsaftalen er der en samlet ambition om en CO2-reduktion på 7,4 millioner ton inden 2030. Aftalen indeholder dog kun initiativer, der sikrer en reduktion på 1,9 millioner ton.