Ekskluderet formand overvejer at stifte nyt parti

Folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, som er løsgænger, overvejer at stifte et nyt parti.

Det skriver han på Facebook.

- Jeg kommer aldrig til at acceptere, at en håndfuld mennesker i en hovedbestyrelse, skal afslutte mit politiske arbejde og min kamp for borgernes rettigheder. Den kamp bliver jeg ved med, så længe I er derude og bakker op, skriver løsgængeren.

Boje Mathiesen blev i sidste måned ekskluderet af Nye Borgerlige, efter at han i kun lidt over en måned havde været formand for partiet.

Den tidligere profil i Nye Borgerlige åbner også for at melde sig ind i et andet parti. Om sin fremtid skriver Boje Mathiesen:

- Derfor så er det jo ikke rocket science, at der er to muligheder. 1) Jeg forsøger at komme med i et andet parti, hvor der er mulighed og plads til at jeg kan fortsætte mit arbejde. 2) Jeg starter et nyt parti, som vil blive noget Danmark ikke har set før.

- Indtil den beslutning er truffet, så kommer jeg ikke til at sætte mig nede bagi og bare trække vederlag.