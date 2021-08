Efter ulykke: Stor elektronikkæde skruer op for informationsniveau

VIDEO: En ulykke med et el-løbehjul i Horsens får nu politiet til at advare børn og deres forældre om brugen af de lydløse køretøjer. I ulykken blev tre mindreårige ramt af en bil, mens de kørte på det samme løbehjul. Det på trods af, at det er ulovligt for børn under 15 at køre el-løbehjul.