Efter ulykke med dyretransporter: - Vi gør alt, hvad vi kan

- Hver eneste ulykke er forfærdelig for både dyrene og chaufførerne, siger Trine Vig Tamstorf, der er chefkonsulent ved Landbrug & Fødevarer, en erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien.

Men her bliver der peget på Landbrug & Fødevarer, da organisationen er tovholder på et større samarbejde - en såkaldt beredskabsgruppe - der siden 2017 har haft til formål at forebygge og analysere disse ulykker samt sikre en god og effektiv håndtering af dem.

TV2 Østjylland har tirsdag forsøgt at forholde forslaget til et par af de firmaer, der står for svinetransporterne.

- Vi vil gerne i dialog med dem for at høre, om de har konkrete områder, vi kan forbedre. Vi synes, at vi har et velfungerende beredskab, men vi vil gerne have en dialog med dem om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, siger Trine Vig Tamstorf.

- Vi kunne se, at der var ulykker, hvor situationen ikke blev håndteret hurtigt nok, og der var for mange dyr, som døde. Der var ikke en klar rollefordeling i forhold til, hvem der skulle gøre hvad. Derfor fik vi samlet de aktører, der har en aktiv rolle i beredskabet for at få helt styr på det, siger Trine Vig Tamstorf til TV2 Østjylland.

- Vi gør alt, hvad vi kan, men vi kan ikke forebygge, at det slet ikke sker. Men vi er lykkes med at skabe en hurtig og koordineret indsats, når ulykker sker, samt en systematisk opsamling af data og årsager, siger Trine Vig Tamstorf.

- Vi har lavet flere forbyggende tiltag i forhold til transportvirksomhederne blandt andet med fokus på dæktrykskontrol og dækkvalitet. Og der har også været stort fokus på hastighed efter nogle ulykker i rundkørsler, siger Trine Vig Tamstorf.

Hun nævner også et eksempel med en rundkørsel, som organisationen i samarbejde med Vejdirektoratet, efter en ulykke med en svinetransport, fik lavet om, da hældningen ikke var optimal.

Kan I gøre mere for at forebygge ulykker?

- Hver eneste ulykke er forfærdelig. Vi opfordrer til dialog og samarbejde om at løse den her opgave. Vi er altid åbne for, om vi kan gøre mere. Det er også derfor, at vi analyserer hver eneste ulykke for at se, om vi kan gøre mere, siger Trine Vig Tamstorf.

Hun fortæller, at det seneste tiltag har været at lave en prioriteret liste over dyrlæger, der gerne vil hjælpe, når der sker en ulykke, og som politiet kan kontakte.

Politiet måtte skyde svin

Ulykken med svinetransporteren på motorvejen ved Aarhus skete natten til mandag klokken 03.54, da en brand skabte meterhøje flammer.

Det fik chaufføren til at åbne for lastrummet, så dyrene kunne slippe ud på vejen.

Men friheden blev kortvarig for de 145 grise, der var ombord. Kort efter måtte politiet skyde de første grise, der løb rundt på kørebanen i nattemørket, inden dyrlægen nåede frem. Herefter blev størstedelen af grisene aflivet.

Den involverede lastbil er blevet sikret med henblik på nærmere undersøgelser, mens sagen vil blive efterforsket, oplyste Østjyllands Politi mandag. Ingen personer er sigtet i sagen.



I april væltede en svinetransport på motorvejen mellem Aarhus Syd og Skanderborg. Herunder kan du se, hvordan oprydningsarbejdet forløb.