Efter tragisk dødsfald – Flertal af danskerne ønsker mere overvågning i nattelivet

Ekspert: - Ikke særlig stor effekt

Hvis overvågning skal virke præventivt, så kræver det dog ifølge ekspert Daniel Blaabjerg-Zederkoff, at kameraerne er så synlige, at eventuelle kriminelle stopper op og laver en risikovurdering.

Derfor vurderer han, at flere kameraer i det offentlige rum ikke nødvendigvis vil betyde færre forbrydelser.

- Når vi taler voldskriminalitet, så kunne et svar på, at vi ikke ser en særlig stor effekt, være, at et menneske måske er i sine følelsers vold eller beruset og derfor ikke stopper op og laver en risikovurdering, siger Daniel Blaabjerg-Zederkoff, der er idehistoriker ved Center for overvågningsforskning på Aarhus Universitet.

Men selvom overvågning ikke beviseligt forebygger voldsforbrydelser, så tror Britt Bager stadig på, at det kan være et brugbart værktøj.

- Det som ekstra kameraer og logning af teleoplysninger kan, det er at hjælpe politiet med at opklare forbrydelsen, siger hun.