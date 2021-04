Efter skandalesag: Fagfolk efterlyser stærkere bestyrelser i almene boligselskaber

Bestyrelserne i boligforeningerne er typisk befolket med beboere, men ifølge professor og dr.jur. Erik Werlauff, som Jyllands-Posten har talt med, så er der behov for at få professionelle og flere personer med relevant erfaring ind i bestyrelserne for at give boligdirektørerne modspil.



- Mange tror, at de gør en tjeneste ved frivilligt at melde sig til en bestyrelse, men der følger samme ansvar som for bestyrelser i private selskaber. Man skal være klar til at påtage sig ansvar og blive bedømt efter professionelle standarder, siger Erik Werlauff til avisen, mens Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, foreslår at sende bestyrelsesmedlemmer på kurser:

- Hvis de ikke har de krævede kompetencer, skal de tilegne sig dem, siger han til avisen.

Vil have lærdom ud af sagen

Boligforeningernes organisation, BL, har hyret Deloitte til at undersøge, hvad man kan lære af svindelsagen i Østjysk Bolig. Heriblandt hvordan bestyrelserne skal styrkes, forklarer direktør Bent Madsen til Jyllands-Posten:



- Der kan være behov for langt større fokus på bestyrelsesuddannelse og brug af muligheden for eksterne folk i bestyrelserne – en sådan sag vil vi aldrig se igen, derfor skal vi uddrage maksimal lærdom af den, siger han.