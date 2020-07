Efter nye anbefalinger: Mundbind gøres tilgængelige på perroner og stationer

Både i Midttrafik og DSB har man taget myndighedernes nye anbefalinger om brug af mundbind i den offentlige transport i myldretiden til sig.

DSB har i den forbindelse nu meldt ud, at man vil sørge for, at der er nok tilgængelige mundbind på så mange stationer og perroner som muligt.

Vi læner os op ad myndighedernes, som vi har gjort under hele krisen, og derfor tilføjer vi nu mundbind i vores anbefalinger om god coronaadfærd. Michael Steinberg, talsmand, Midttrafik

I Midttrafik har man dog endnu ikke taget stilling til, om man fremover vil tilbyde passagererne mundbind.

- Det er meget nyt, og derfor har vi ikke aktuelt planlagt sådanne tiltag. Men vi læner os op ad myndighedernes, som vi har gjort under hele krisen, og derfor tilføjer vi nu mundbind i vores anbefalinger om god coronaadfærd, siger talsmand i Midttrafik, Michael Steinberg, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi hæfter os også ved, at der er tale om en anbefaling og ikke et krav. Det er på linje med anbefalingerne om afspritning og håndvask, hvor det er op til passagererne selv at overholde dem. Vi kommer ikke til at håndhæve den anbefaling blandt passagererne, men det er klar anbefaling fra vores side om, at man bruger mundbind i myldretiden fremadrettet.

Mundbind tilgængelige på stationer og perroner

Som nævnt vil DSB fremover sørge for, at der er nok tilgængelige mundbind på så mange stationer og perroner som muligt, så smitten blandt togpassagerer kan mindskes.

Det siger Tony Bispeskov, som er informationschef i DSB, efter at Sundhedsstyrelsen fra lørdag anbefaler at bruge mundbind i den offentlige transport i myldretiden.

Det er allerede muligt at købe mundbind i 7-Eleven-kiosker i hele landet og enkelte automater nogle steder.

Og ifølge Tony Bispeskov vil DSB arbejde for, at der er nok på lager disse steder.

- Det er muligt i hele landet at erhverve sig mundbind i 7-Eleven-kiosker og i nogle automater.

- I langt de fleste tilfælde er det muligt at købe mundbind. Men med den nye anbefaling vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at der er nok med mundbind tilgængeligt, siger Tony Bispeskov.

Fortsat krav om pladsbillet i togene

På nuværende tidspunkt er der krav om pladsbillet i intercity- og regionaltog. Pladsbilletten koster ikke noget.

Blandt andet kravet om pladsbillet vil DSB se på i de kommende dage, for at finde ud af om noget skal ændres, siger Bispeskov.

- Men indtil videre skal man have pladsbillet, siger han.

Den officielle opfordring fra Sundhedsstyrelsen er, at passagerer skal bruge mundbind i bus, tog og metro, hvis der er trængsel, og det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand.

Den nye udmelding og de justerede anbefalinger er gældende fra lørdag 1. august.