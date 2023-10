Efter kraftig regn: Særligt en by er hårdt ramt

Skaderne handler meget om vand, som er trængt ind i bygninger, hvor især kældrene står for skud.

- Pt. handler fire ud af fem kald til vores afdeling for bygningsskade om vand som følge af skybrud, oplyser Tryg.

Derudover oplyser Tryg, at mange ringer og at de skadesservicefirmaer, som selskabet arbejder sammen med, har meget travlt i øjeblikket.

Og de forventer, at dette tal vil stige væsentligt i løbet af dage, fordi folk er på arbejde og først kommer hjem til skaderne senere i dag.

Indtil videre ligger skadestallet i Tryg på over 200.

Kortslutningsskader og vand i kældre

Hos forsikringsselskabet Gjensidige har telefonerne også været godt i gang.

De har indtil videre fået omkring 250 anmeldelser.

- Det er primært Østjylland og særligt Aarhus, vi har modtaget anmeldelser fra. Der er også kommet en del i Esbjerg, men det er allerværst i Aarhus, siger Lene Rasmussen, som er skadedirektør ansvar og ejendom ved Gjensidige.

Ifølge hende er 70 procent af anmelderserne formentlig kommet fra Aarhus.

Fælles for anmeldelserne er, at de alle sammen er et billede på, hvordan uvejret har ramt.

- Anmeldelserne handler om vand, opstigning af grundvand og vand i kældre, derudover også kortslutningsskader som følge af lyn, siger Lene Rasmussen.