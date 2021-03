Efter hård kritik: Minister vil gøre det nemmere at bestille tid til vaccine

Borgere, der indkaldes til vaccination, skal være bevæbnet med en usædvanlig stor portion tålmodighed.

På TV2 ØSTJYLLAND har vi flere gange fortalt om borgere, der har haft meget svært ved at komme igennem systemerne og få bestilt en tid til vaccination, selvom de var inviteret.

Én af dem var 72-årige Lise Schaldemose fra Aarhus:

- Det er simpelthen at gøre grin med os, at vi får sådan et brev, og så er det fuldstændigt umuligt at få en vaccinationstid, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND i slutningen af februar.



Men nu skal problemet omkring bestilling af tid til vaccine løses, lyder det fra Sundhedsministeriet.

I en pressemeddelelse fortæller ministeriet, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har drøftet udfordringerne med Ældre Sagen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Sårbare ældre skal have mere hjælp

Og nu kommer der en række tiltag, der skal gøre det nemmere for borgerne at få en vaccination:

En bedre balance mellem invitationer, vaccinedoser og bookingtider skal gøre, at borgerne oplever, at de kan booke tid inden for en rimelig periode.

Forbedringer af brugervenligheden på vacciner.dk - borgeren skal eksempelvis kunne se et samlet forløb med første ledige tid til både 1. og 2. vaccination.

Sårbare ældre får mere hjælp til at blive vaccineret og vaccinationsindsatsen udvides, så sårbare ældre borgere fremover kan blive vaccineret i eget hjem, hvis de er så syge, at de har vanskeligt ved at transportere sig til et vaccinationssted.at antallet af invitationer skal afstemmes bedre med antallet af vacciner, der er til rådighed.

Hos Region Midtjylland har regionsrådsformand Anders Kühnau tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at problemerne omkring bestilling af tid til vaccine skyldes, at Statens Serum Institut udsender langt flere invitationer, end der er vacciner til.



Instituttet har oplyst til TV2 ØSTJYLLAND, at de inviterer flere, fordi de vil undgå vaccinespild og sikre en hurtig udrulning af vaccinerne.

Tager ved lære

I dagens pressemeddelelse siger sundhedsministeren, at man nu tager ved lære af de første erfaringer:

- Vi vil gerne have, at alle borgere oplever det som trygt og nemt at blive vaccineret. Derfor tager vi nu ved lære af de første erfaringer og forbedrer bookingsystemet samtidig med, at vi sikrer en bedre balance mellem antallet af invitationer og vaccinedoser, siger Magnus Heunicke.

Og så sent som hen over weekenden har vi på TV2 ØSTJYLLAND modtaget flere henvendelser fra borgere, der er blevet inviteret til vaccination, men som har svært ved at få tid.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), siger, at hun er glad for, at der nu arbejdes på en løsning på problemet:

- Det har helt forståeligt været frustrerende, og derfor er jeg glad for, at vi nu sammen sikrer en bedre sammenhæng mellem antallet af invitationer og de tilgængelige vaccinedoser. Det vil – sammen med de andre tiltag – gør det nemmere for de inviterede danskere at få en vaccinetid, siger Stephanie Lohse i pressemeddelelsen.