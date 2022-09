Efter flere alvorlige ulykker bliver der nu advaret

Mange har benyttet det pæne vejr til at lufte kværnen på de danske veje. Og mens det kan lyde nok så idylisk, kan det også gå grueligt galt.

Den seneste måned har Rådet for Sikker Trafik set en tendens, som man håber at sætte en stopper for.

- Vi kan konstatere, at der i medierne har været omtalt en række alvorlige motorcykelulykker, og det er vigtigt, at man passer på sig selv, siger Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik, til TV2 ØSTJYLLAND.