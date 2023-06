Efter fem dage ved strandene kommer livreddere med opfordring

Der er ringet ud til ferie på folkeskolerne, og sommeren er for alvor over os. Det betyder også, at TrygFondens livreddere nu er til stede ved udvalgte strande.



Og efter fem dage med opsyn af strandgæsterne, kommer livredderne nu med en opfordring: Bad mellem flagene.

- Livredderne vurderer løbende, hvor på stranden der er sikrest at bade, og de flytter derfor nogle gange på flagene, som markerer badeområdet. Strømforholdene kan ændre sig, og derfor står flagene ikke altid samme sted. Når du bader mellem flagene, har du en ekstra sikkerhed for, at du ikke pludselig bliver overrasket af et revlehul, og livredderne har hele tiden et øje på alle, som bader i zonen, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Den sikkerhed har du ikke, hvis du går ned langs stranden og bader uden for flagene, eller hvis du vælger en strand uden livreddere.