Efter Ellemann-comeback får Venstre bedste måling i år

Venstre har mandag fået sin bedste meningsmåling i 2023 hos analyseinstituttet Voxmeter.

I målingen står Jakob Ellemann-Jensens parti til 12,3 procent af stemmerne.

Der er dog stadig et stykke op til valgresultatet fra 1. november sidste år. Her fik Venstre opbakning fra 13,3 procent af vælgerne, hvilket var partiets værste valg i 34 år.

Jakob Ellemann-Jensen, der er valgt her i Østjylland, vendte tilbage som Venstre-formand 1. august efter at have været sygemeldt med stress siden februar.

6. august - den første Voxmeter-måling efter sommerferien - stod Venstre til 9,8 procent af stemmerne.

En uge efter steg opbakning til 11,3 procent, inden den nyeste måling nu har ramt 12,3 procent. Der er dog en statistisk usikkerhed på 2 procentpoint.

Den hidtil bedste Venstre-måling i 2023 kom i starten af februar med 12,1 procent.

Bedste SVM-måling siden februar

Venstres fremgang er også med til at give SVM-regeringen sin bedste måling siden februar.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne står mandag til samlet 43 procent af stemmerne. Senest, trioen var over 43 procent, var 26. februar.

Ved valget i november fik de tre partier samlet 50,1 procent af stemmerne.

Efter halvanden måneds forhandlinger kunne de i midten af december sidste år præsentere en flertalsregering. Siden har partierne dog ikke kunne mønstre et flertal i Voxmeter-målinger.

Socialdemokratiet og Moderaterne står mandag til henholdsvis 23 og 7,7 procent af stemmerne mod valgresultaterne på henholdsvis 27,5 og 9,3 procent af stemmerne.

Svarene i mandagens måling fra Voxmeter er indsamlet fra 14. til 20. august med svar fra 1003 repræsentativt udvalgte vælgere.