Efter dyster rapport: Blå partier vil have ny naturlov

Mona Juul vil ligeledes gerne have en naturlov og siger til Politiken, at Konservative ikke var langt fra det forslag til en naturlov, som SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet spillede ud med under valgkampen.

Partierne ville have Biodiversitetsrådet til at udarbejde lovforslaget, som skulle sikre, at Danmark lever op til EU's mål om 30 procent beskyttet natur – heraf ti procent strengt beskyttet – både på land og på havet.

Næststørst areal til landbrug

En af de store udfordringer med at skabe beskyttet natur i Danmark er, at en stor del af landets areal bruges til landbrug.

Faktisk var det i 2020, der er den seneste opgørelse fra EU's statistikbureau Eurostat, kun Irland som overgik Danmark, hvad angår, hvor stor en del af landets landmasse er brugt til landbrug.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) var under valgkampen ikke afvisende over for de fire røde partiers forslag om en naturlov og foreslog, at det skulle tages ind "som en del af, hvad ny regering skal gå i gang med".

Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har dog tirsdag ikke villet svare Politiken på, om partiet støtter forslaget.