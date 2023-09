Efter dyster melding fra regionen: Henrik overvejer en privat sundhedsforsikring

Hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige kapacitetsudfordringer inden for næsten alle behandlingsområder.



Det er meldingen fra regionsrådet efter indberetninger fra samtlige af regionens hospitalsafdelinger. Her hed det også, at kapacitetsudfordringerne kan have livstruende konsekvenser for nogle patienter.

Den udmelding skaber utryghed hos Henrik Andreasen, som tidligere har været i store problemer på grund af ventetiden i Region Midtjylland.

TV2 Østjylland har tidligere fortalte om Henrik Andreasen, som i juni fik en diskusprolaps, da han stod ud af sengen.

På grund af ventetiden på de offentlige hospitaler kunne han få lov til at blive undersøgt på et privathospital. Henvisningen skulle dog ske via regionens patientkontor, men her var ventetiden så lang, at hans henvendelse først ville blive behandlet fire uger senere.