Efter afsløring: Arhusiansk imam fordømmer ulovlige omskæringer

Imamen i den aarhusianske moské Khaled Edwan fordømmer nu ulovlige omskæringer.

Det sker, efter TV2 Dokumentar har afsløret, at omrejsende bag lukkede døre tilbyder omskæringer af drengebørn i strid med reglerne.

Khaled Edwan ønsker ikke at stille op til interview. Men han har via sms sendt en skriftlig udtalelse til TV2 Østjylland. En udtalelse, som samtlige muslimske paraplyorganisationer har skrevet under på.