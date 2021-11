Efter 50 år på den samme arbejdsplads: - Det er guld værd

At ældre medarbejdere som Hans Stougaard bliver i job, er der ifølge hans chef brug for. Han er derfor glad for, at arbejdspladsens suverænt ældste medarbejder stadig møder ind og sætter sig i kontorstolen hver morgen.

- Hvis man tænker på Hans specifikt, så det her med at have 50 års erfaring inden for et område er jo guld værd for en virksomhed som vores, siger daglig leder Troels Jepsen.