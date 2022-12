Efter 10.000 kilometer: Dropper at rejse hjem

De skulle egentlig have været på vej mod Danmark nu. Men med taskerne pakket og to færgebilletter fra Tarifa i Spanien til Tanger i Afrika, er rejsen langt fra slut endnu for 19-årige Malthe Langholm Friis og 21-årige Jacob Mikkelsen.

For snart fire måneder siden startede de to venner fra Grenaa en cykeltur lidt længere end normalt. De ville cykle fra Nordkap i Norge til Tarifa i Spanien - en tur på over 10.000 kilometer.

Alt sammen for at opleve verden og udfordre dem selv. Søndag nåede de deres mål i det sydligste Europa, og selvom rejsen skulle været sluttet her, har de nu bestemt sig for at fortsætte.

- Vi er kun ti kilometer fra Afrika, og vi synes, det er en oplagt mulighed for at nå endnu et kontinent, siger Jacob Mikkelsen.