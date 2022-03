Dyrlæger hjælper flygtninges dyr gratis

Omkring 1000 flygtningedyr

Fødevarestyrelsen har ifølge Dyrenes Beskyttelse oplyst dyreværnsorganisationerne om, at cirka én procent af flygtninge forventes at have kæledyr med.

Ud fra de seneste estimater betyder det, at der kommer omkring 1000 flygtningedyr til Danmark. De seneste offentliggjorte tal viste, at Ukrainere havde 79 registreret dyr hos styrelsen, skriver Dyrenes Beskyttelse.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse vil de fleste af de medbragte dyr fra Ukraine hurtigt få brug for en dyrlæge, da så godt som alle hunde og katte skal vaccineres mod rabies – også kendt som hundegalskab.