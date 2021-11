Dyrere rugbrød får Jimmi til at søge julehjælp

Formand for Mødrehjælpens lokalafdeling i Randers Anni Ceholt vurderer, at der i år er cirka 20 procent flere, der beder om hjælp i forhold til sidste år. I begyndelsen af december sender Mødrehjælpen i Randers tre fyldte busser af sted til Aarhus, hvor de skal opleve julestemningen i de brostensbelagte gader i Den Gamle By.

- Vi vil gerne give familierne en oplevelse op mod jul. Efter at have besøgt Den Gamle By får de også et gavekort til at købe madvarer i et supermarked i Randers, fortæller Anni Ceholt.