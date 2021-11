Dyrere benzin giver øget kørselsfradrag til næste år

Derudover stiger satsen for kørsel på over 120 kilometer fra 0,95 kroner per kilometer til 0,99 kroner.

I forhold til befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil satsen for de første 20.000 kilometer stige fra 3,44 kroner per kilometer til 3,51 kroner.

Og ved kørsel over 120 kilometer stiger satsen fra 1,90 kroner per kilometer til 1,98 kroner.

Benzinpriser hæver fradrag

Baggrunden for de højere satser er, at den i forvejen høje benzinpris ventes at stige yderligere i 2022.

- Selv om bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning, forklarer Jane Bolander, formand for Skatterådet, i pressemeddelelsen.

I Arbejdernes Landsbank har privatøkonom Brian Friis Helmer regnet på, hvad de højere benzinpriser koster for en typisk familie.