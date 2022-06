Du må gerne købe til overpris - men ikke sælge: Undgå billetsnyd

Derfor er der også højsæson for snyd med billetter. De udsolgte og populære festivaler får nemlig mange til at købe og sælge billetter, men dermed risikerer man at fingre i en falsk billet eller slet ikke at modtage den, selvom man har overført penge.

Ulovligt at tage overpris

Mange sælgere kan heller ikke stå for fristelsen og sælger billetterne til overpris. Men det er ulovligt og kan ikke lade sig gøre ad officielle kanaler.

- Det er ulovligt at sælge til overpris i Danmark, så man skal først og fremmest være opmærksom på prisen, fortæller Susanne Aamann, der er jurist og kontorchef i Forbrugerpolitisk Center under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Det er ikke forbudt at købe den til overpris, men det er forbudt at sælge den. Så som køber kommer der ikke nogen efter dig, men man kan jo vælge at anmelde sælger, siger Susanne Aamann.