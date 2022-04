DSB's billetsalg er onsdag ramt af nedbrud både i netbutikken, på DSB's app og i billetautomater i hele landet.



Det oplyser pressevagten hos DSB til TV 2 og DR.

Rejsekort virker stadig, og til DR oplyser DSB, at passagerer på Sjælland kan købe billetter igennem DOT - Din Offentlige Transport.

På Twitter skriver DSB, at nedbruddet skyldes en fejl på deres netværk, og at de beklager generne.

DSB kan heller ikke oplyse til de to medier, hvornår de forventer at have løst problemet.