DSB's app og hjemmeside kører igen efter søndagens nedbru

I første omgang blev passagerne opfordret til at købe en fysisk billet eller henvende sig til togføreren, hvis det ikke var muligt.



Senere var togpersonalets håndterminaler også sat ud af spil. Man har dog fortsat kunnet bruge sit rejsekort.

Krav om pladsbillet

DSB har i øjeblikket et krav om, at man skal have en pladsbillet, hvis man kører med InterCity- og InterCityLyn-tog.

Fra 12. januar genindføres der også et sådant krav i regionaltogene.

Kravene skal være med til at sikre, at de rejsende ikke sidder for tæt på grund af coronaudbruddet.

Pladsbilletterne er gratis og er med til at sikre, at togene kun kører med halvt så mange passagerer, som der normalt er plads til.