DSB suspenderer krav om pladsbillet - forventer forsinkelser resten af dagen

Busserne vil køre fra Odense i minuttal .50. Det vil sige for eksempel klokken 17.50. Fra Fredericia vil busserne køre i minuttal .35.

Busserne vil standse ved alle stationer undervejs.

De trafikale udfordringer udspringer af en signalfejl på strækningen over Storebælt, der lørdag formiddag fik togene til at holde stille i to en halv time.

Først kort efter middag var der igen togtrafik over bæltet.

Derudover har der også været udfordringer med en signalfejl ved Pårup mellem Randers og Hobro. Det har givet længere rejsetid på strækningen mellem Aarhus og Aalborg.

Problemer fortsat ikke løst

På grund af situationen med trafikale udfordringer har DSB valgt at suspendere kravet om pladsbillet frem til klokken 04.30 søndag morgen.

Det oplyser informationschef hos DSB Tony Bispeskov.

- Det gør vi, fordi Banedanmark fortsat ikke har fået løst de problemer med infrastrukturen, der er i dag.

- Derfor forventer vi, at der er forsinkelser resten af aftenen, siger han.

Han opfordrer til, at man holder sig opdateret om togdriften på Rejseplanen.