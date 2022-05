DSB indfører krav om cykelpladsbillet

Med den nye cykelpladsbillet bliver der ensartede regler for cykler i DSB's fjern- og regionaltog hele året.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for kunderne at rejse med sin cykel, oplyser DSB.

- Vores kunder har længe ønsket større sikkerhed for, at der rent faktisk er plads, når man skal have cyklen med i toget, siger kommerciel direktør i DSB Jens Visholm.

Den nye cykelpladsbillet kan bestilles fra den 1. juli.

Tidligere har det ikke været muligt at bestille en pladsbillet til sin cykel i regionaltoge.

Det er fortsat gratis at tage cyklen med i S-toget, oplyser DSB.