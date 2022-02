DSB har fået styr på fodboldbøllers hærværk: Gitte holder hooligan-hærværk nede

Den danske superliga begynder igen fredag aften efter vinterpausen. Historisk har rivalopgør været forbundet med store ødelæggelser i DSB’s tog, når fodboldfans er rejst på tværs af landet for at støtte deres hold.

Men de seneste år har DSB gjort en stor indsats for at nedbringe mængden af hærværk udført af fodboldfans, og nu er antallet af hærværkssagerne styrtdykket.

I fjern- og regionaltogene går det godt med at skabe tryghed for de øvrige rejsende og at undgå ødelæggelserne. DSB besluttede at reservere togvogne kun til fans og at oprette et korps af særligt togpersonale, der skal skabe dialog i øjenhøjde.