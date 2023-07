Drop larmen: Politiet truer med at skrue bissen på

- HVIS DU IKKE SKRUER NED, SKRUER VI BISSEN PÅ.

Så kontant er meldingen fra Sydøstjyllands Politi på Facebook.

Der er lovet flot vejr og varme temperature flere steder i landet, og det får Sydøstjyllands Politi til at frygte, at unge vil skrue op for musikken.

Der har flere gange før været problemer med især unge mennesker, der spiller højt musik på store højtalere eller soundbokse.

Sydøstjyllands Politi opfordrer derfor til, at man holder volumen på et moderat niveau.

- Du risikerer at få en bøde for at forstyrre den offentlige orden, og at vi konfiskerer din soundboks eller højtaler, skriver de på Facebook.